Москва, , 21:47 — REGNUM Коронавирусная инфекция выявлена более чем у полутора тысяч российских военнослужащих. Об этом говорится в опубликованном 8 июня информационном бюллетене Минобороны России.

«В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях на текущие сутки установлено 1507 военнослужащих с положительными результатами тестирования», — говорится в сообщении.

Как уточняется, на сегодняшний день в госпиталях Минобороны проходят лечение 808 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения находятся 28 военнослужащих. В изоляторах по месту службы содержатся 220 военнослужащих, ещё 451 — изолированы на дому.

Сообщается также, что за прошедшие сутки в Вооруженных силах после прохождения лечения выздоровели 46 военнослужащих, общая численность выздоровевших увеличилась до 4455 человек.

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