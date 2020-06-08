Астрахань, , 21:47 — REGNUM В Астраханской области с 11 июня начнут работать базы отдыха. Как сообщает ИА REGNUM, соответствующее постановление 8 июня подписал губернатор Игорь Бабушкин.

Снять номера на турбазах и базах отдыха могут только жители Астраханской области. Работать они будут с загрузкой не более 50% от общего номерного фонда и с соблюдением всех требований профилактики.

Как уже сообщало ИА REGNUM, всего в регионе подтверждено 2420 положительных тестов на коронавирус, в том числе 83 — за последние сутки. Выздоровели 1278 человек, 22 человека скончались.

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