8 июня 2020 | Время чтения 1 мин

Санкт-Петербург, , 22:02 — REGNUM Непродовольственные магазины Петербурга 8 июня встретили первых посетителей после карантина. Объекты розничной торговли массово открыли двери с разрешения городского правительства, за исключением торговых центров. Однако, как свидетельствует корреспондент ИА REGNUM, особого ажиотажа уличный ритейл пока не наблюдает.

Указания перед входом в магазин Дарья Драй © ИА REGNUM

Посетители в масках в магазине одежды Дарья Драй © ИА REGNUM

Торговые точки могут работать только при условии, что посетители и сотрудники соблюдают социальную дистанцию и облачены в средства индивидуальной защиты.

Посетители надевают маски перед входом в магазине Дарья Драй © ИА REGNUM

Завлекающая витрина Дарья Драй © ИА REGNUM

На дверях некоторые магазины разместили предупреждения о необходимости соблюдать дистанцию в 1,5 метра. «Обслуживаем по одному клиенту», — предупреждают менеджеры.

В магазинах косметики и одежды посетителей встречают продавцы в одноразовых масках и перчатках. Сами клиенты носят перчатки с переменным успехом, хотя при их наличии в некоторых торговых точках даже дают шанс на примерку.

Продавцы в масках в магазине одежды Дарья Драй © ИА REGNUM

Посетители в масках в магазине одежды Дарья Драй © ИА REGNUM Продавец в маске в косметическом магазине Дарья Драй © ИА REGNUM

Клиентам на входе предлагают не только воспользоваться антисептиками, но и помыть руки, прилагается даже красочная диаграмма для тех, у кого могут возникнуть сложности с этой задачей. Некоторые магазины предоставляют посетителям одноразовые маски.

Антисептик перед входом в магазин Дарья Драй © ИА REGNUM

В ожидании хоть каких-то туристов открываются лавки с сувенирами на набережной канала Грибоедова, а также в других местах центра города, но клиентов у них, как можно догадаться, пока совсем нет.

Открытый сувенирный магазин на набережной канале Грибоедова Дарья Драй © ИА REGNUM

Открытый сувенирный магазин на набережной канале Грибоедова Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, с 8 июня в Петербурге разрешили работать розничным магазинам с площадью торгового зала не более 400 кв. метров и с отдельным уличным входом для посетителей, если одновременно в магазине не будет находиться более одного человека на 4 кв. метрах. Примерочные должны быть закрыты.

Указания перед входом в магазин Дарья Драй © ИА REGNUM

Открытый ювелирный магазин Дарья Драй © ИА REGNUM Посетительница в масках и перчатках в ювелирном магазине Дарья Драй © ИА REGNUM

Всем предпринимателям необходимо обеспечить наличие и соблюдение стандартов безопасной деятельности, перед открытием уведомить комитет по промышленной политике об открытии и предоставить гражданам средства защиты.