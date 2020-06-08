Краснодар, , 21:23 — REGNUM Аномально жаркая погода установится, согласно прогнозам синоптиков, в южных регионах России. Об этом 8 июня сообщает пресс-служба Росгидромета.

В отдельных регионах юга России в период с 8 по 13 июня температура воздуха поднимется до +42 градусов. Так, в Астраханской области установится температура +35… +42 градуса, что на 7−9 градусов выше нормы для начала лета.

В Волгоградской области днём воздух прогреется до +30… +35 градусов, что на 6−9 градусов выше обычных средних значений, а 12−13 июня температура воздуха днём достигнет +35… +40 градусов.

В Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях днём ожидается до +30…+35 градусов, что на 6−9 градусов выше нормы, а в отдельные дня на Ставрополье днём воздух прогреется до +39 градусов.

В республиках Северного Кавказа, по прогнозам метеорологов, температура воздуха днём достигнет +29… +36 градусов. Такие показатели также выше нормы на 4−6 градусов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по прогнозам специалистов-метеорологов, в России в текущем году ожидается жаркое, но очень неоднородное лето.

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