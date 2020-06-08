Оттава, 8 июня 2020, 21:17 — REGNUM Власти канадской провинции Онтарио объявили о скором открытии ресторанов на открытом воздухе и парикмахерских, 8 июня сообщает агентство Associated Press.
Согласно заявлению, районы провинции, где распространение COVID-19 считается контролируемым, смогут открывать данные заведения с 12 июня.
Онтарио является самой густонаселенной провинцией Канады и самой тяжелой по ситуации с коронавирусом.
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