Златоуст, Челябинская область, , 21:12 — REGNUM Житель Златоуста Челябинской области получил срок за кражу денег из банкомата. Преступление произошло рано утром 14 февраля 2019 года, сообщает пресс-служба горсуда.

Действовал он с напарником, дело в отношении которого выделено в отдельное производство. В помещении круглосуточной зоны обслуживания гражданин сорвал камеры видеонаблюдения на подвесном потолке и повредил те, что были в банкомате и терминале. После этого при помощи магнита и кувалды открыл сейфовую часть и похитил три кассеты с общей суммой более трёх миллионов рублей.

Подсудимый не признал за собой вины. Суд назначил ему 2 года 6 месяцев в колонии общего режима.