Норильск, Красноярский край, , 21:09 — REGNUM Следственный комитет России предъявил обвинения начальнику котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 в Норильске, где произошел масштабный разлив дизельного топлива. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

По ее словам, Вячеслав Старостин обвиняется в нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ.

Также Петренко добавила, что в настоящее время устанавливаются другие лица, чьи действия или бездействие повлекли как саму аварию, так и масштабные экологические последствия.

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