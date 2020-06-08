Дзержинск, Нижегородская область, , 21:03 — REGNUM Дзержинский перинатальный центр отметил пятилетие. В год в перинатальном центре появляются порядка 4000 малышей, — сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

«Это гордость Нижегородской области. Здесь созданы лучшие условия: комфортные палаты для пациенток, современное оборудование, высокие технологии. И, конечно, главное достояние — это сотрудники центра, которые со всей ответственностью относятся к работе, грамотно и высокопрофессионально выполняют свои обязанности, даже в сегодняшней сложной ситуации, — отметил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Вместе с главным врачом Дзержинского перинатального центра Надеждой Рыжовой в честь праздника гости высадили возле медучреждения саженцы туи и яблони — как символы новой жизни.-