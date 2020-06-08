Челябинск, , 20:40 — REGNUM В Златоусте Челябинской области сотрудники скорой помощи пожаловались на то, что не получили стимулирующих выплат за работу с коронавирусом. Их видеообращение опубликовал «Гражданский патруль».

Как пишет Накануне.Ru, денег за особые условия якобы не получили водители и фельдшеры. По их словам, отказ в выплатах объяснили тем, что они будто бы не работают в специализированной бригаде.

При этом медики отмечают, что линейные бригады тоже находятся в зоне риска. Они контактируют с теми, кто болен COVID-19.

Главный врач станции скорой помощи Златоуста Руслан Хазиев со своей стороны отметил, что конкретных жалоб от сотрудников не поступало. По его словам, федеральные и областные доплаты осуществлены всем работникам станции в полном объёме и об этом есть все платёжные документы. Также главврач добавил, что двое участников видеообращения не работают на станции.

«По данному факту будет проводиться более углублённая проверка», — сказал Хазиев.