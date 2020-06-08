Эр-Рияд, , 20:39 — REGNUM Количество подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом в Саудовской Аравии достигло 105 283, сообщили 8 июня в минздраве страны.

За сутки этот показатель вырос на 3369, что является наибольшим значением за всё время. За это время в стране скончались 34 человека, у которых раньше был выявлен коронавирус.

С начала пандемии количество летальных исходов среди пациентов с COVID-19 в Саудовской Аравтии достигло 746, число излечившихся — 74 524.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саудовской Аравии действует комендантский час, введённый на фоне пандемии. Сутками ранее, отчёт по который был представлен 7 июня, в стране количество случаев COVID-19 выросло на 3045.

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