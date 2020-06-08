Санкт-Петербург, , 20:30 — REGNUM Московский районный суд Санкт-Петербурга прекратил уголовное дело в отношении участницы шоу «Пацанки», рэперши Анны Михеевой, выступающей под псевдонимом Hofmannita. Девушка в ходе пьяного дебоша в аэропорту «Пулково» в ноябре 2019 года пнула ногой сотрудника полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, в отношении Михеевой было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти и оскорбление представителя власти».

В суде прекратили уголовное дело и подвергли Михееву штрафу, пострадавший полицейский возражал против такого мягкого исхода.

По данным следствия, поздно вечером 18 ноября 2019 года двое транспортных полицейских задержали исполнительницу так называемой «рэп-музыки» на третьем этаже центрального пассажирского терминала аэропорта «Пулково», когда она в пьяном виде нарушала общественный порядок, громко ругаясь матом.

Сотрудники полиции предложили правонарушительнице пройти в служебное помещение для составления протокола, но получили в ответ нецензурные оскорбления. Михеева продолжала высказываться по дороге к помещению дежурной части и нанесла удар ногой в паховую область одного из полицейских.

В суде адвокат заявил ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении судебного штрафа. Михеева сказала, что раскаивается в содеянном.

Один из полицейских согласился с таким поворотом дела, как и прокурор, но тот сотрудник, кого она пнула, возражал против прекращения дела.

«Суд уголовное дело в отношении Михеевой прекратил, назначив судебный штраф в размере 50 000 рублей», — сообщили 8 июня в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

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