Скопье, , 00:15 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 7 июня сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 702 человек было выявлено 127 новых случаев заражения коронавирусом. При этом лишь семь человек были признаны излечившимися.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, с начала эпидемии в стране было выявлено 3152 случая заражения, 156 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19 — трое из них сегодня. 1653 пациента уже излечились.

Вот уже неделю в стране с населением 2 миллиона человек каждый день выявляют свыше ста случаев заражения. При этом в 40% неизвестно, кто передал заразившемуся вирус. Эпидемия выходит из-под контроля, власти страны повторно вводят ограничительные меры. При этом часть населения не верит в существование вируса, а треть считает, что коронавирус был создан искусственно.

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