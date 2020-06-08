Нью-Йорк, США, , 20:22 — REGNUM О неожиданном исчезновении COVID-19 из медучреждений сообщил врач-реаниматолог Евгений Пинелис, работающий в Бруклинской больнице в американском городе Нью-Йорке 8 июня в своём Facebook.

Врач работал с больными COVID-19 с самого начала эпидемии коронавируса в США и постоянно писал отчёты о своих буднях в больнице. По словам медика, в приемнике для больных сейчас установилась тишина, давно не заболевал никто из персонала больницы.

Евгений Пинелис «Непостижимым образом, COVID исчез», — констатирует реаниматолог.

По словам врача, в больницу постепенно возвращается нормальная жизнь, какой она была до эпидемии, возвращается плановая хирургия. В отделении интенсивной терапии остались несколько пациентов, которые продолжают борьбу с коронавирусной инфекцией, но новых больных с заражением коронавирусом не поступает.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, на территории штата наблюдается существенное снижение показателей смертности среди пациентов с выявленным заражением коронавирусом. Если в первых числах мая за сутки в штате Нью-Йорк умирали около 300 человек с подтверждённым заражением коронавирусом, то сейчас количество летальных исходов среди таких пациентов за сутки составляет около 40.

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