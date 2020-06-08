Тирана, , 23:50 — REGNUM В министерстве здравоохранения Албании 8 июня сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 102 образцов в стране было выявлено 17 новых случаев заражения коронавирусом, при этом семь пациентов были признаны излечившимися. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Всего в Албании выявлено 1263 случая заражения коронавирусом. На сегодняшний день в стране 284 активных случая, из них 70% приходится на Тирану. 34 пациента проходят лечение в больничных учреждениях, из них шесть находятся в палате интенсивной терапии и двое подключены к аппаратам ИВЛ.

945 человек уже излечились. 34 пациента скончались от осложнений, вызванных коронавирусом.

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