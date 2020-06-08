Рим, , 19:40 — REGNUM В Италии за последние сутки зафиксировано 280 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 235 278 человек. Об этом сообщает 8 июня департамент гражданской обороны страны.

Сообщается также, что за сутки в больницах Италии скончались 65 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых случаев летального исхода возросло до 33 964.

По официальным данным, за период с начала эпидемии в стране излечились166 584 человек, в том числе 747 человек — за последние сутки.

Напомним, накануне в Италии было выявлено 197 случаев заражения коронавирусом. Самый низкий с конца февраля показатель в стране был зафиксирован 4 июня — 177 новых случаев.