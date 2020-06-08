Улан-Батор, , 19:10 — REGNUM В Монголии количество лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа достигло 194. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний Дулмаагийн Нямхуу.

«7 июня были взяты анализы у 46 человек, у одного дальнебойщика обнаружен коронавирус. Он является гражданином РФ, ему 38 лет, впервые приехал в Монголию», — сообщил Дулмаагийн Нямхуу.

Как сообщило Министерство здравоохранения, гражданин РФ, у которого диагностирован вирус, прибыл в Монголию через погранпереход «Кяхта-Алтанбулаг» и сегодня будет доставлен из приграничного аймака Сэлэнгэ в Национальный исследовательский центр инфекционных заболеваний для лечения.

Отметим, что в Монголии общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом на 8 июня составляет 194, выздоровело 75 человек. 119 пациентов находятся на лечении, их состояние оценивается как стабильное.