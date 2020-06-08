Хельсинки, , 20:25 — REGNUM Согласно данным министерства социального обеспечения и здравоохранения Финляндии, среди людей, у которых был подтвержден коронавирус, очень много инфицированных являются работниками сферы здравоохранения. С соответствующим заявлением был вынужден выступить главный врач Финляндии Танели Пуумалайнен, который прокомментировал распространение инфекции среди медиков. Об этом 8 июня сообщило финское издание Hufvudstadsbladet.

Предоставленная ответственным ведомством статистика показывает, что из более чем 7000 выявленных случаев заболевания COVID-19, обнаруженных на территории Финляндии, большинство (почти 5600 случаев) было обнаружено среди людей трудоспособного возраста. Почти 950 случаев касаются работников сферы здравоохранения и медицинского обслуживания. Данную информацию сообщило министерство социального обеспечения и здравоохранения Финляндии в своем пресс-релизе.

В прошлом году более 7% работающих граждан Финляндии работали в сфере здравоохранения и медицинского обслуживания. Однако проведенное тестирование выявило, что доля зараженных коронавирусной инфекцией среди медработников выше, чем 17%. В самом ведомстве такое распространение вируса объяснили масштабами взятых проб с целью выявления инфекции.

«В начале эпидемии тестирование особенно активно велось как среди путешествующих лиц, так и среди работников здравоохранения», — заявил Пуумалайнен.