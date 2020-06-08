Махачкала, , 19:03 — REGNUM Трое подозреваемых задержаны по подозрению в распространении ложной информации о распылении COVIDE-19 вертолётом в Дагестане. Об этом 8 июня сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по региону.

По версии следствия, трое подозреваемых в апреле текущего года распространили в социальных сетях и в мессенджере WhatsApp ложные сведения о причастности органов государственной власти к гибели людей и падежу домашней птицы в городе Буйнакске и Карабудахкентском районе. В распространённых сообщениях утверждалось, что COVUD-19 распыляли с летавших над населёнными пунктами вертолётов.

В отношении задержанных следственными органами СК РФ по Республике Дагестан были возбуждены три уголовных дела по статье «Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан».

Санкции статьи предусматривают штраф в размере от 300 тыс. до 700 тыс. рублей, либо ограничение свободы на срок до трех лет. Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным Генпрокуратуры России, выявляемой в сети за период пандемии ложной и недостоверной информации стало в десять раз больше.

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