Рим, , 18:59 — REGNUM

По данным на вечер понедельника, 8 июня, в Италии умерли 33 964 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на 65 (днём ранее — на 53), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Выздоровели 166 584 человека, за день этот показатель увеличился на 747 (днем ранее — на 759).

Число подтвержденных носителей увеличилось на 280 (днем ранее — на 197). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 235 278. В настоящее время заражены 34 730 человек — на 532 меньше, чем днем ранее. Число заражённых снижается уже более месяца.