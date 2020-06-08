Женева, Швейцария, , 18:58 — REGNUM Распространение коронавирусной инфекции в Европе замедляется, однако в мире в целом ситуация с вирусом ухудшается. Об этом заявил на брифинге 8 июня генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Мы получили сообщения о почти семи миллионах случаев в мире и почти 400 тысячах умерших», — сообщил он.

Напомним, согласно данным ВОЗ, лидируют по числу летальных исходов в результате заражения коронавирусом США, где скончались почти 110 тысяч человек. В число лидеров по этому показателю также входят Великобритания — 40,5 тысячи умерших, Бразилия — более 35 тысяч, Италия — почти 34 тысячи, Франция — более 29 тысяч, Испания — свыше 27 тысяч человек.