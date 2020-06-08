Москва, , 18:56 — REGNUM Представленный 8 июня план снятия ограничений в Москве — результат внутренней расторговки, считает пресс-секретарь и руководитель регионального управления Партии прямой демократии Тимофей Шевяков. Об этом он завил ИА REGNUM, комментируя заявления о поэтапном снятии ограничений, введенных из-за коронавируса в столице.

«На мэра не стали заводить уголовное дело о превышении полномочий, а он, в свою очередь, отменил все введенные ранее ограничения. К тому же, стоить отметить, что практически никто из жителей города не отнесся к ним серьезно — лишь единицы соблюдали масочный режим и график прогулок», — отметил Шевяков.

Он обратил внимание, что на сайте мэрии был опубликован новый режим снятия ограничений в три этапа, которые назначены на 9, 16 и 23 июня. «Совершенно непонятно, по какой логике формировались эти списки. На данный момент мы говорим об эпидемии, и основание открытия тех или иных бизнесов должны базироваться не на выводах чиновников, а на четких рекомендациях эпидемиологов. 9 июня откроются парикмахерские и кладбища, в то время как детские площадки и обычные лавочки в парке будут под запретом до 23 числа. Никаких обоснований о том, почему все решили сделать именно так, власти не приводят. По сути, мы видим, что ограничения снимаются в такой же спешке и без внятного обоснования, в какой они и вводились», — подчеркнул Шевяков.

Кроме того, по его словам, исходя из графика заболевших COVID-19, в марте было инфицировано 200 человек, и при таких цифрах город закрыли. За сегодняшний день, по данным открытых источников, заразились еще порядка 2000 человек, а общее количество инфицированных в Москве превысило отметку в 200 тысяч человек. Как и почему при таких цифрах ограничения снимаются, является загадкой, добавил эксперт.

Напомним, что в начале июня премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение проверить соответствие законодательных актов, принятых во время локдауна, касающихся ограничения прав граждан. В поручении было указано проверить действия правительства Москвы, а датой предоставления отчета по этой проверке было назначено 8 июня. В пятницу, 5 июня, в своем заявлении мэр Москвы заявил о том, что в понедельник будут озвучены радикальные послабления. В эту же пятницу, поздно вечером, на сайте Минюста появился отчет о проверке Мишустина, в котором все действия признаны законными.