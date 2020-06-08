Екатеринбург, , 18:54 — REGNUM В Свердловской области сняли ограничения на работу ряда торговых точек. Решение принял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, об этом он сообщил в Instagram.

Открыться разрешат магазинам площадью до 400 кв. м. с открытым входом.

«Возобновить работу могут только организации, которые могут обеспечить безопасность как сотрудников, так и покупателей», — написал Куйвашев.

В частности, необходимо дезинфицировать помещения, носить маски как персоналу, так и посетителям магазина, пользоваться антисептиками и соблюдать «социальную дистанцию».

Санитарную декларацию магазинам заполнять не нужно, добавил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители ресторанной индустрии и кафе призвали губернатора отозвать проект санитарной декларации. По их мнению, документ может лишь усложнить работу предприятий.

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