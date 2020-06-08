Москва, , 18:12 — REGNUM Инициатива правительства РФ по открытию границ для выезда для ряда категорий российских граждан была необходима как лицам, имеющим болезни и направляющимся на операцию, так и бизнесменам. Об этом заявил член высшего совета общероссийского движения «Сильная Россия» Илья Зотов.

«В нашу организацию обращалось достаточно много пассажиров с хроническими заболеваниями, либо которые планировали делать операции, в том числе это касается детей. Данным гражданам необходимо было оперативно выехать из страны. Механизмов было крайне мало, и открытие границ позволяет людям выехать из страны. Это очень своевременная мера. В то же время большое число бизнес-сообществ, предпринимателей, инвесторов, у которых бизнес завязан с международными командировками, также испытывали сложности, поэтому границы открываются, и это очень нужно», — сказал Зотов.

Он напомнил, что открытие регионов привязано с эпидемиологической ситуацией в каждом конкретном субъекте, но большинство регионов будут готовы принять туристов с 15 июня: «Здесь можно говорить про снятие карантинных мер, открытие санаториев. К примеру, сегодня открылись санатории Алтайского края, и уже туда можно приезжать отдыхать. Но всё-таки планомерно, в полную силу, инфраструктура туризма начнёт работать с 1 июля».