Челябинск, , 18:09 — REGNUM В Челябинске жительница города отсудила 50 тысяч рублей за смерть своей семимесячной дочери. Об этом сообщает Советский районный суд.

Истица заявила иск в миллион рублей к одной из городских детских больниц и к мэрии. По её мнению, медики не вовремя поставили девочке диагноз, и это могло стать причиной смерти ребёнка.

В ходе экспертизы выяснилось, что нарушения при оказании помощи были, но они не оказали решающего влияния на исход. В итоге женщине было присуждено 50 тысяч рублей от детской больницы.