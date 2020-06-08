Лондон, , 18:06 — REGNUM Британская полиция не препятствовала погромщикам, сносившим памятник в Бристоле, чтобы не спровоцировать столкновение с участниками митинга за права чернокожего населения, заявил 8 июня в видеообращении начальник полиции региона Эйвон и Соммерсет Энди Марш.

«Там присутствовали полицейские, они могли отреагировать на происходящее, но руководство приняло решение не вмешиваться. Задержание подозреваемых привело бы к травмам у них, у офицеров полиции, а также у непричастных к инциденту людей. Это вылилось бы в столкновения с полицией и серьезные последствия в Бристоле и других населенных пунктах», — сказал Марш.

Как сообщало ИА REGNUM, в минувшие выходные в нескольких городах Британии прошли акции памяти убитого в США чернокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда.

Радикально настроенная часть участников акции исписали в Лондоне памятник Уинстону Черчиллю, а в Бристоле снесли с постамента и сбросили с причала в море памятник купцу, меценату и парламентарию Эдварду Колстону, занимавшемуся в XVII веке работорговлей.

Кроме того, в Лондоне участники массовых беспорядков напали на полицию, бросая в них камни, бутылки и велосипеды, вынудив тех спасаться бегством.

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