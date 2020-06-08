Курск, , 17:53 — REGNUM Глава администрации города Курска Виктор Карамышев с 1 июня находится на больничном, сообщило ИА «Секунда» со ссылкой на пресс-секретаря мэра Курска Наталью Бочарову.

Мэр ушёл на больничный из-за симптомов ОРВИ, рассказала пресс-секретарь. При этом тесты на коронавирус, которые он сдавал 1 и 5 июня, показали отрицательный результат. Работает градоначальник в удалённом режиме.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 8 июня заражение коронавирусом было подтверждено у заместителя мэра по финансово-экономическому блоку Эдуарда Кудрявцева. По словам Бочаровой, мэр давно не контактировал со своим заместителем из-за того, что сам ушёл на больничный.

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