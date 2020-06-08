Москва, , 18:03 — REGNUM Московские суды общей юрисдикции перейдут в режим обычной работы 9 июня при условии соблюдения санитарных мер безопасности. Об этом 8 июня сообщила пресс-служба Мосгорсуда.

«Московские суды общей юрисдикции, в том числе мировые судьи, возвращаются к прежнему режиму работы», — говорится в сообщении. Допуск в здания судов не будут ограничивать лицами-участниками. Войти в здание можно будет только в маске и перчатках. Требования по соблюдению социальной дистанции будут соблюдаться.

Напомним, в связи с распространением коронавирусной инфекции с начала апреля в здания судов Москвы допускали только участников процессов. Был также приостановлен прием документации от граждан.

Проводились только безотлагательный заседания, ряд слушаний проводили с помощью видеосвязи. Обвиняемых не доставляли в здания суда из следственных изоляторов.

С 9 июня в Москве снимают ряд ограничений, ранее введенных из-за распространения коронавируса.

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