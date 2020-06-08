Амстердам, , 17:49 — REGNUM В Нидерландах за последние сутки зафиксировано 165 новых случая заражения коронавирусом. Такие данные приводит 8 июня национальный институт здравоохранения.

Как уточняется, общее число выявленных инфицированных в стране возросло до 47 739 человек.

Сообщается также, что за сутки в Нидерландах скончались ещё три пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых случаев летального исхода достигло 6016.

По данным института, на сегодняшний день в больницах на территории страны находятся 11 794 пациента с коронавирусом, пять из которых были госпитализированы за последние сутки.