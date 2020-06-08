Краснодар, , 17:46 — REGNUM Более тысячи военнослужащих и более 25 единиц техники примут участие в параде Победы в Новороссийске 24 июня. Новороссийск станет единственным из городов Кубани, который примет военный парад, сообщили в пресс-службе администрации края 8 июня. Сегодня, 8 июня, состоялась первая репетиция парада.

«Это очень символичная дата и мы гордимся, что на территории города-героя Новороссийска пройдет военный парад. Как и всегда, в приоритете для нас — здоровье и безопасность граждан. Поэтому все мероприятия будут проходить с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Необходимо свести все риски к минимуму, поскольку инфекция пока полностью не побеждена», — отметил на совещании по вопросам проведения мероприятия вице-губернатор Сергей Пуликовский.

В параде примут участие более тысячи человек личного состава Министерства обороны РФ и других ведомств, а также более 25 единиц боевой и специальной техники. Парад начнётся на площади им. Ленина в 10:00, отсюда парадные расчёты пройдут по улице Советов, также запланирован пролет авиации. В 22:00 горожан ожидает праздничный салют.