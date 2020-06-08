Москва, , 17:44 — REGNUM В сфере социальной защиты роль человека навсегда останется непреложной. Об этом 8 июня заявил президент России Владимир Путин на встрече с социальными работниками госучреждений и НКО.

«В такой сфере, как социальная защита, никакие самые прорывные технологии никогда не смогут заменить человека. Ведь, повторю, на людях, на доброте и человечности здесь всё держится», — заявил Владимир Путин.

По его словам, поправки к Конституции поспособствуют закреплению особого статуса общественных и некоммерческих организаций, волонтёров, а также закрепляют гарантии социальной поддержки.

Читайте подробнее: Путин назвал сферу, где технологии никогда не заменят человека

«Я до сих пор волнуюсь после онлайн-встречи президента России Владимира Путина с работниками социальной сферы, прошедшей сегодня. Никогда не было такого, чтобы президент так плотно и подробно общался с нами. тем более, что в условиях пандемии не было Прямой линии», — рассказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM постовая медицинская сестра отделения милосердия государственного бюджетного учреждения «Арзамасский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» Ольга Грязнова.

«Сейчас государство помогает нам очень много мы даже не ожидали такой помощи, таких выплат. Сейчас мы работаем вахтовым методом, по 14 дней. Например, я заходила в наш детский дом в первом составе, и ничего не ожидали, кроме стандартной зарплаты. и только когда отработали уже 14 дней, узнали о тех выплатах, которые нам начислены, о том, как нас поддержало государство. Конечно, мы были очень рады. Я заступила на свою вахту в конце апреля, а через две недели завершила ее, и взяла домой двух детей из нашего детского дома. Пятого мая мене уже оформили документы на детей, и месяц они находились у меня дома. Пятого июня я вместе с детьми вернулась в детский дом, заступила на вахту — на 14 дней», — продолжила социальный работник.

«Врачи, медсестры, няни, сотрудники столовой и охранники — мы закрываемся в детском доме на 14 дней, и прямо здесь и живем. Нам оборудовали спальни, нас кормят, организовали какой-то досуг — телевизоры, книги, чтобы мы могли и работать, и отдыхать, не выходя из нашего детского дома», — завершила свой рассказ Ольга Грязнова.