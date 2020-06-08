Брянск, , 17:33 — REGNUM 13 грузовиков, перевозивших санкционные овощи и фрукты, задержали сотрудники Брянской таможне совместно со смоленскими коллегами. В общей сложности на границе остановили более 260 тонн продуктов, сообщили 8 июня в пресс-службе Центрального таможенного управления.

Сотрудники Брянской и Смоленской таможен проводили совместные мероприятия по усилению контроля за ввозом и оборотом товаров на российско-белорусском участке государственной границы в Смоленской области. При патрулировании автодороги А-130 таможенники задержали 13 грузовиков с яблоками, персиками, грушами, апельсинами, салатом и луком пореем, всего более 260 тонн.

«Товаросопроводительные документы у перевозчиков отсутствовали. Половина груза была промаркирована этикетками, указывающими на происхождение овощей и фруктов из стран, включённых в санкционный список. Шесть фур с товаром, на котором отсутствовала маркировка, переданы сотрудникам Росссельхознадзора для возбуждения дел об административном правонарушении и уничтожения», — уточнил начальник Брянской таможни Игорь Ерошин.

Незаконные фрукты и овощи уничтожены ответственными лицами таможни на полигонах ТБО.