Пермь, , 17:23 — REGNUM В Перми в четырех отделениях краевой психиатрической больницы объявлен карантин по коронавирусу. У шести пациентов и одного медработника выявлен SARS-CoV-2, сообщает минздрав Пермского края.

На прием и выписку пациентов закрыты три отделения клиники на Банной горе и одно — на ул. Революции. По данным медиков, зараженные пациенты между собой не контактировали. Сейчас они переведены в специализированные лечебные учреждения города.

Кроме пациентов, заражение коронавирусом выявлено у одного медика. У него отсутствуют симптомы заболевания. Медработник находится на самоизоляции дома. Определен круг контактов — 22 коллеги. Все они пребывают в обсервации на территории больницы.

Стоит отметить, что на утро 8 июня (с начала пандемии) в Прикамье коронавирус был выявлен у 277 медиков.