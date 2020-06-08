Пенза, , 17:50 — REGNUM В Пензенской области в рамках подготовки медучреждений для организации лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией приобретено новое медицинское оборудование, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Так, 40 современных реанимационных кроватей приобрели для Клинической больницы №4, еще 96 единиц поступили в Пензенскую областную клиническую больницу имени Н.Н. Бурденко. На эти цели из федерального бюджета выделялось почти 47 млн рублей.

Новые кровати максимально комфорты для пациентов и более функциональны, они легки в управлении и удобны в работе. Медперсоналу это позволит более оперативно и качественно выполнять необходимые процедуры. Новое оборудование работает в нескольких режимах и позволяет пациентам поднимать головную или ножную части.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, для улучшения диагностики новой коронавирусной инфекции в Пензенский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи и Пензенскую областную клиническую больницу имени Н.Н. Бурденко поступили передвижные рентген-аппараты.

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