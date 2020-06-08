Екатеринбург, , 17:14 — REGNUM Свердловские врачи проверили на коронавирус уже 333 552 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Только за минувшие сутки медработники обследовали 6836 человек, проведя 7000 исследований проб. За всё время пандемии обследовано 359 277 проб.

В регионе подтверждено 7668 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, вирус выявили у 2,3% протестированных.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня 2020 года свердловский губернатор Евгений Куйвашев должен решить, смягчать ли «режим повышенной готовности» по коронавирусу в регионе.

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