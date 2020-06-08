Ставрополь, , 17:02 — REGNUM Уголовное дело возбудили на Ставрополье в отношении жителя края, попытавшегося украсть девушку для женитьбы. Фигурантами дела также стали трое его приятелей, сообщили ИА REGNUM 8 июня в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Инцидент произошел 27 мая 2020 года в селе Величаевском в Левокумском районе Ставрополья. По данным следствия, вечером того дня 21-летний подозреваемый вместе со своими друзьями подъехал к дому 18-летней жительницы села и украл ее, планируя в последствии на ней жениться. Однако молодых людей догнал отец потерпевшей и вернул девушку домой.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека. Расследование продолжается.