Челябинск, , 16:51 — REGNUM В Челябинской области отмечено большое количество семейных очагов коронавируса. Об этом губернатор Алексей Текслер заявил журналистам.

Он отметил, что уровень заболеваемости COVID-19 остаётся стабильно высоким. В основном прирост идёт за счёт средней и лёгкой степени тяжести и бессимптомных. При этом охват тестами высок.

При этом по всей области фиксируется обилие локальных семейных очагов. По его словам, это означает, что жители не всегда соблюдают меры профилактики и безопасности.

«Забывают, что вирус коварен и до сих пор опасен», — отметил Текслер.