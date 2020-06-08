Пермь, , 16:52 — REGNUM У депутата Пермской городской Думы Александра Филиппова выявлен коронавирус, симптомы заболевании отсутствуют, сообщает пресс-служба гордумы.

По словам политика, на прошлой неделе (1−7 июня) он почувствовал симптомы коронавируса — пропало обоняние. Сдал тест. Сегодня, 8 июня, узнал, что является носителем SARS-CoV-2. Сейчас он в изоляции — на даче, информирует портал 59.RU.

С Филипповым связались специалисты и уточнили круг контактов. Депутат не понимает, где могло произойти заражение, поскольку соблюдал все меры предосторожности, отмечает издание «Коммерсантъ».

Напомним, на сегодняшний день в Пермском крае зафиксировано 2 202 случая заражения SARS-CoV-2. В больницах лечение получают 502 пациента, на дому изолированы 390 человек. У них отсутствуют симптомы коронавирусной инфекции. Выздоровел 1 241 пациент.