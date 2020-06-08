Курск, , 16:43 — REGNUM Заместитель курского губернатора Андрей Белостоцкий лично проконтролирует служебную проверку информации о смерти студента, который скончался от перитонита, не дождавшись госпитализации, сообщил портал «Друг для друга».

Соответствующее поручение губернатор Роман Старовойт дал на своему заместителю на совещании 8 июня. По словам Белостоцкого, по данному факту проводится служебная проверка.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 21-летний молодой человек умер 27 мая. В соцсетях его знакомые написали, что он дважды вызывал скорую помощь и один раз его даже доставили в больницу, но после осмотра отправили домой. При повторном вызове его не стали госпитализировать и рекомендовали продолжать прописанное врачом лечение. После этого состояние молодого человека ухудшилось, и он скончался — предположительно, причиной смерти стал перитонит.

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