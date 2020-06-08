Москва, , 16:38 — REGNUM Официальный представитель изготовителя Toyota на российском рынке ООО «Тойота Мотор» объявил об отзыве 79 транспортных средств для замены программного обеспечения. Об этом сообщает 8 июня пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили марки Toyota Alphard, изготовленные в период с 16 октября 2019 года по 23 марта 2020 года.

«Причиной отзыва транспортных средств является несоответствующее ПО блока управления системой помощи при парковке, из-за которого во время отображения монитора с панорамным видом автомобиля могут отображаться предупреждения на английском языке», — говорится в сообщении.

Как пояснили в Росстандарте, это является несоблюдением технического регламента Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств».

На отзываемых автомобилях будет выполнено обновление программного обеспечения блока управления системой помощи при парковке, все работы будут выполнены бесплатно для владельцев.