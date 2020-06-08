Рига, , 16:36 — REGNUM 8 июня в Латвии начались учения боевой группы НАТО Urban Steele, которые продлятся до 20 июня. Об этом пишет портал Tvnet. lv со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Латвии.

В сообщении военного ведомства говорится, что учения пройдут на территории полигона Адажи, полигона Medņi 1, Варвского погоста и Вентспилсского района. В ходе маневров будет отработано взаимодействие различных подразделений в ходе уличных боев.

Сценарий учений предусматривает как холостые, имитационные, так и настоящие, боевые стрельбы в условиях полигона.

Как передавало ИА REGNUM, 30 и 31 мая в Риге, Саласпилсе, Кекаве, Олайне и Даугмале прошли учения первой рижской бригады Zemessardze по отработке действий военнослужащих в условиях пригорода.

Читайте также: В Латвии прошли военные учения

Читайте развитие сюжета: Оборона Калининградской области отрабатывается на фоне учений НАТО