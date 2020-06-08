Рига, , 16:29 — REGNUM С 10 июня в Латвии возобновляют работу центры по обслуживанию клиентов Службы госдоходов (СГД), включая центральный офис в Риге. Об этом пишет 8 июня портал Lsm.lv.

Представители СГД напоминают, что при работе центров сохранятся строгие меры безопасности — защитные маски, соблюдение ответственной дистанции, дезинфекцию рук. По-прежнему, СГД рекомендует общаться с представителями службы удалённо через систему электронного декларирования. Всех людей с симптомами заболевания дыхательных путей просят воздержаться от посещения СГД.

Отмечается, что запись на посещение будет возобновлена с 9 июня.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 мая режим ЧС в стране был продлён до 9 июня с рядом смягчений. Эти меры негативно сказались на экономическом положении в стране.