Грозный, , 17:00 — REGNUM Молодые люди в Чечне, имеющие финансовые трудности в условиях пандемии коронавируса, получат средства на выкуп невест, который необходим для проведения свадьбы по традиционным обрядам. На эти цели региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова выделит более 10 млн рублей, сообщается на странице муфтията республики в Instagram.

«По поручению главы Чечни Рамзана Кадырова, во всех районах региона были сформированы списки желающих жениться, но имеющих затруднения с финансами. Все они получат по 50 тыс. рублей на выкуп невест», — сказано в публикации. В списки попали 207 человек.

Выкуп невесты в Чечне (калым или урду) — это определенная денежная сумма, которую платит сторона жениха семье будущей супруги. Его принято считать первым вкладом в становление новой семьи.

Напомним, с 13 апреля в Чечне было временно приостановлено совершение обряда бракосочетания по мусульманским канонам. С 25 мая запрет отменили, однако ограничения на проведение свадебных торжеств сохраняются. Так, колонна, забирающая невесту из дома, может состоять лишь из двух машин, а участники церемонии ограничены близкими родственниками. В таком формате свадьбы в республике будут проводиться до улучшения эпидемиологической обстановки.