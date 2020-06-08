Москва, , 16:25 — REGNUM Ограничения на работу социальных карт в Москве будут сняты 9 июня. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

«Вновь заработают социальные карты, и льготники смогут воспользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте», — заявил мэр.

Также Собянин добавил, что восстановить срок работы неиспользованных проездных билетов на общественный транспорт можно будет с 12 июня.

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