Рига, , 16:19 — REGNUM Латвийский Центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил об «оранжевом» уровне погодной опасности с 14:00 (время совпадает с московским) понедельника (8 июня) и до полуночи в центральных и восточных районах Латвии. Об этом пишет портал Lsm.lv.

«После обеда в центральных и восточных районах Латвии ожидаются сильные грозы и ливни, возможен крупный град. Порывы ветра могут достигать 20 — 24 метров в секунду. Ненастье продолжится до конца вечера и в начале ночи», — говорится в информационном сообщении Центра.

Отмечается, что в Риге грозы с сильным ливнем и порывами ветра до 24 метров в секунду ожидаются с 15:00 до 18:00.