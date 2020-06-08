Париж, , 16:19 — REGNUM Франция активно участвует в переговорах об обязательном документе по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия за пределами действия национальной юрисдикции, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

«Океаны представляют 70% поверхности земного шара и необходимы для жизни. Они являются общим благом, и наша коллективная и индивидуальная ответственность заключается в их защите», — говорится в заявлении МИД Франции по случаю празднования Всемирного дня океанов 8 июня.

Франция выступает за защиту 30% планеты к 2030 году.

Известно, что в настоящее время Франция защищает 12% морских районов мира.

Франция также участвует в Ассамблее Организации Объединенных Наций (ООН) по окружающей среде, чтобы обеспечить решения проблемы загрязнения океана пластиком.

Напомним, ежегодно 8 июня отмечается Всемирный день океанов. Дата празднования была учреждена на встрече на высшем уровне «Планета Земля», которая состоялась в Бразилии в 1992 году.