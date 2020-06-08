Москва, , 16:20 — REGNUM С 9 июня снимаются ограничения на прогулки всех лиц, включая пожилых граждан. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, возможность свободно перемещаться по городу станет доступна для лиц из группы риска, которые наиболее подвержены угрозе переболеть COVID-19.

«Жители города, включая москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, могут без ограничений выходить на улицу, ездить по своим делам и посещать общественные места», — сказал Собянин.

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