Пермь, , 16:17 — REGNUM Учредитель Пермского благотворительного фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев 8 июня во время встречи с президентом России в режиме видео-конференц-связи обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь детям, которые страдают спинальной мышечной атрофией. Они нуждаются в препарате, стоимость которого достигает 50 млн в год. Не всякий региональный бюджет в состоянии потянуть такие расходы.

Глава государства в ответ сообщил, что недавно обсуждал тему с заместителем председателя правительства России Татьяной Голиковой. Вице-премьер отметила, что проблема, действительно, очень серьезная. Рассматриваются три источника финансирования лекарственных препаратов для детей, страдающих тяжелым заболеванием: средства регионального и частично федерального бюджета, а также средства социально ориентированного бизнеса. Обсуждался вопрос вложения социально ориентированных предпринимателей в создание некоего фонда поддержки детей, которые страдают тяжелыми заболеваниями и которые нуждаются в дорогостоящих лекарствах. Владимир Путин поручил проработать этот вопрос на федеральном уровне.

Напомним, президент 8 июня, в День социального работника, провёл в режиме видеоконференции встречу с соцработниками государственных учреждений и некоммерческих организаций из разных регионов.

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