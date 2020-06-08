Ростов-на-Дону, , 16:12 — REGNUM В Ростовской области социальные службы получили транспорт. Ключи от «социального такси» руководителям соцучреждений вручил донской губернатор Василий Голубев сегодня, 8 июня, в День социального работника, передаёт ИА REGNUM.

Специальные машины, предназначенные для перевозки маломобильных групп населения, будут переданы в десять муниципальных районов. В период с 2019 по 2021 годы на приобретение 41 машины направят около 65 млн рублей. Глава региона пообещал в 2021 году оснастить машинами все муниципальные образования области.

В настоящее время услуги «социального такси» на Дону очень востребованы. Ежегодно водители выполняют до 8 тыс. вызовов.