Москва, , 16:13 — REGNUM Каршеринг столицы в полном объёме возобновит свою работу с 9 июня. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Глава города напомнил, что определенные послабления в работе каршеринга действуют с 25 мая. С этого дня автомобиль можно было арендовать на длительный срок. С 9 июня ограничения будут сняты окончательно, и граждане смогут воспользоваться сервисом в привычном формате.

Помимо этого, в столице с 9 июня возобновят свою работу общественные организации, киностудии, студии звукозаписи и НИИ.

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