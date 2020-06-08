Ростов-на-Дону, , 16:02 — REGNUM Синоптики предупредили об аномальной жаре в Ростове-на-Дону в ближайшую неделю — в период с 8 по 14 июня. Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, в областном центре к 11 июня воздух прогреется до +36 градусов, передаёт ИА REGNUM.

Как следует из прогноза синоптиков, в донской столице осадков в течение недели не ожидается. Лишь 12 июня, в День России, ожидается облачная погода. Также ожидается восточный ветер, скорость которого не будет превышать 5 метров в секунду. К выходным ветер стихнет.

Что касается дневных значений температуры, то в Ростове-на-Дону эти показатели достигнут +31 — +36 градусов. В ночные часы столбики термометров понизятся до +20 градусов.